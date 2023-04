Jörg Thadeusz kommt zur Erfurter Frühlingslese

Erfurt. Jörg Thadeusz kommt nach Erfurt. Er liest aus seinem Buch „Steinhammer“, das von jungen Menschen handelt, die von einem besseren Platz im Leben träumen.

Der gebürtige Dortmunder Jörg Thadeusz gehört nach regelmäßigen Auftritten für die Sendungen „Zimmer frei“ oder „extra 3“ zu den bekanntesten deutschen TV-Gesichtern. Darüber hinaus hat sich der 54-Jährige inzwischen auch einen Namen als Schriftsteller gemacht. Mit seinem jüngsten Roman ist er jetzt bei der Erfurter Frühlingslese zu erleben: Am Montag, 24. April, ab 20.15 Uhr in der Buchhandlung Hugendubel am Anger 62.

Mit dem Buch „Steinhammer“ führt er in seine Heimatstadt in den 50er-Jahren. Drei Jugendliche kämpfen um einen besseren Platz im Leben, sie wollen raus aus der Armut. Edgar wächst bei seiner Mutter und seinem Onkel in der Steinhammer Straße in Dortmund auf. Edgar, seine Jugendliebe Nelly und sein bester Freund Jürgen haben genug von der ärmlichen Enge und Versehrtheit des Viertels und träumen davon, alles hinter sich zu lassen.

Das authentische Buch erzählt von jungen Menschen, die nach ihrem eigenen Weg suchen und ihren Träumen folgen möchten – auch wenn diese weit über ihre Herkunft hinausführen. Tickets (12/ermäßigt 10 Euro) können erworben werden bei allen Vorverkaufsstellen des Ticketshop Thüringen, dazu im Internet über ticketshop-thueringen.de.