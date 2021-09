Jubilarin in Erfurt: Anpacken und Organisieren liegt ihr im Blut

Gespannt ist die Jubilarin. Was Gerda Schirmer zu ihrem 100. Geburtstag am 8. September erwartet, sieht sie erst heute. Doch dass der Oberbürgermeister zu Besuch kommt, weiß sie schon

Erfurt. Überrascht wird die Jubilarin Gerda Schirmer aus Erfurt von ihrer Familie, die den 100. Geburtstag vorbereitet hat.

Als junges Mädchen schwamm sie gern in der Oder. Vom Zuhause in Ohlau, in der Nähe von Breslau, waren das höchstens 20 Minuten Fußweg. Seitdem ist viel Zeit vergangen. Gerda Schirmer feiert am heutigen 8. September in Erfurt ihren 100. Geburtstag im Kreise ihrer Familie. Und auch, wenn sie in die Vorbereitungen wirklich überhaupt nicht eingebunden war, weiß sie, dass es eine schöne Feier wird.

Stillhalten vor dem großen Tag fällt ein bisschen schwer

Sie freut sich auf den Besuch des Oberbürgermeisters und verlässt sich ansonsten auf das Organisationstalent ihrer Töchter. Wenn ihr das Stillhalten auch schwerfällt. Eigentlich ist sie das Anpacken gewohnt. In einer kleinen Zwei-Zimmer-Wohnung ist sie seit 23 Jahren zu Hause. Die Tochter in Erfurt und deren Familie kümmern sich sehr gut um sie, auch die andere Tochter und deren Familie aus der Ferne. Mittlerweile gehören drei Enkelsöhne und fünf Urenkel dazu. Bis zur Rente arbeitete Gerda Schirmer als landwirtschaftliche Buchhalterin. Mit dem Rollator bewältigt sie nun den kurzen Weg zur Thomaskirche und zweimal in der Woche ist sie zu Gast im Caritas-Tagestreff „Elisabethgarten“ im Erfurter Süden.

Nach Kriegsende auf der Flucht mit einem Kleinkind

Mit einem Kleinkind floh Gerda Schirmer damals zum Kriegsende 1945 aus Niederschlesien. Das war für sie nicht nur wegen des Weges in eine unsichere Zukunft schlimm. Ihren Mann musste sie damals wegen seiner beiden amputierten Beine zurücklassen. Im Eichsfeld traf sie ihre ebenfalls geflüchteten Eltern und Schwiegereltern wieder und machte sich von dort aus mit dem Vater auf die Suche nach dem Ehemann. Die ging glücklich aus. Es kam noch eine zweite Tochter zur Welt. Ihr Mann arbeitete im Kaliwerk Bischofferode und sie waren viele Jahre im Eichsfeld heimisch,

Sportlich ist Gerda Schirmer immer gewesen. Und die Oder aus Kindertagen verbindet sie damit, wie sie das Schwimmen gelernt hat. Aber auch mit der Erinnerung an den Tag, als sie nicht auf die Mutter hörte und in die Gegenströmung gezogen wurde. Damals schaffte sie es mit letzter Kraft ans andere Ufer.