Jürgen Kerth in der Heiligen Mühle in Erfurt

Erfurt. Am Freitag tritt einer der legendärsten Musiker der Landeshauptstadt auf.

Gitarren-Legende Jürgen Kerth gibt am Freitag, 30. Juli, sein traditionelles Konzert in der Heiligen Mühle in Erfurt. Wie immer werden Blues-Klassiker, eigene Hits und auch einige neue Songs gespielt, so dass die Besucher ein abwechslungsreicher Blues-SwingJazz-Rock-Abend erwartet, teilt der Veranstalter mit.

Beginn ist 20 Uhr in der Mittelhäuser Straße 16. Restkarten gibt es an der Abendkasse.