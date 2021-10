Auch im Erfurter Schülerparlament war die Beteiligungsstruktur „Bämm!“ schon auf Tour, die jungen Leuten Gehör verschaffen will.

Jugendbeteiligungsprojekt „Bämm!“ unterwegs in Erfurter Ortsteilen

Erfurt. Mit der Beteiligungsstruktur „Bämm!“ können sich Jugendliche und junge Erwachsene in Erfurt Gehör verschaffen. Ab 8. Oktober ist „Bämm!“ in Ortsteilen unterwegs.

„Beteiligung, Äction, Meine Meinung!“ – dafür steht Bämm!, die Beteiligungsstruktur für junge Menschen in Erfurt. An drei Freitagen im Oktober geht Bämm! in Ortsteilen auf Bustour, um jungen Menschen Gehör zu verschaffen. Mit dabei sind auch die jeweiligen Ortsteilbürgermeister.

Die erste Station wird am Freitag, 8. Oktober, um 16 Uhr in Kerspleben angefahren. Die Bämm!-Vertreter und Ortsteilbürgermeister Erhardt Henkel freuen sich auf Jugendliche und junge Erwachsene aus Kerspleben und Töttleben, die sich an einer Diskussion zur Gestaltung ihres Wohnortes beteiligen möchten.

17.15 Uhr wird die zweite Haltestelle angefahren: der Freizeittreff in Vieselbach. Zum Auftakt der Tournee wird neben dem Ortsteilbürgermeister Christian Poloczek-Becher auch Erfurts Bürgermeisterin und Beigeordnete für Soziales, Bildung, Jugend und Gesundheit, Anke Hofmann-Domke, mit den jungen Ortsansässigen ins Gespräch kommen.

An jeder Haltestelle übergeben die Jugendlichen nach einer Vor-Ort-Diskussion einen Projektwunsch an einen Paten. Diese werden die Projekte über ein halbes Jahr gemeinsam bearbeiten. Bämm! steht dabei tatkräftig zur Seite.

Termine der nächsten drei Wochen im Überblick

8. Oktober, 16 Uhr, auf dem Dorfplatz (Spielplatz) in Kerspleben mit Ortsteilbürgermeister Erhardt Henkel; 17.15 Uhr am Freizeittreff Vieselbach mit Ortsteilbürgermeister Christian Poloczek-Becher

15. Oktober, 16 Uhr, Büßleben am Bürgerhaus mit Ortsteilbürgermeisterin Kathrin Hörr; 17.15 Uhr in Niedernissa am Bürgerhaus mit Ortsteilbürgermeisterin Christine Schaubs und der Landtagsabgeordneten Cornelia Klisch

22. Oktober, 16 Uhr, Egstedt am Bürgerhaus mit Ortsteilbürgermeister Christian Lünser; 17.15 Uhr in Molsdorf hinter dem Bürgerhaus mit Ortsteilbürgermeister Michael Schönau; 18.30 Uhr Möbisburg-Rhoda (Bürgerhaus) mit Ortsteilrat Matthias Göpel

https://bämm-erfurt.de/baemm-on-tour-herbst-2021/