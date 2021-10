Jugendliche hantieren mit Waffe, E-Scooter-Fahrer mit Haftbefehl und Unfall mit Straßenbahn

Erfurt. Diese Meldungen hat die Polizei Erfurt.

Ein Zeuge meldete sich Donnerstagnachmittag bei der Polizei, weil er mehrere Jugendliche mit einer Waffe hantieren sah. Die Beamten trafen auf einen 17- und einen 18-Jährigen, die eine Softairwaffe hatten. In ihren Taschen fand sich zudem noch ein Einhandmesser. Bedroht oder verletzt wurde niemand, dennoch müssen sich die Jugendlichen nun wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz verantworten.

Doppelter Fahndungstreffer

Ein E-Scooter-Fahrer flüchtete Freitagmorgen, als er von der Polizei in der Leipziger Straße kontrolliert werden sollte. Er bog in eine Seitenstraße ab und versteckte sich hinter einem Auto, heißt es in einer Polizeimeldung. Die Beamten entdeckten ihn trotzdem. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der E-Scooter des 31-Jährigen gestohlen war und der Fahrer unter Drogen stand. Zudem lag gegen den Mann ein Haftbefehl vor.

Zusammenstoß mit Straßenbahn

Ein 25-jähriger BMW-Fahrer baute am Donnerstagvormittag in Erfurt einen Unfall. Der Mann war mit seinem Auto auf der Leipziger Straße unterwegs und beabsichtige, in die Tiroler Straße abzubiegen. Dabei stieß er mit einer Straßenbahn zusammen, die auf der Leipziger Straße stadtauswärts fuhr, heißt es in einer Polizeimeldung. Am BMW und der Straßenbahn entstand Sachschaden in Höhe von etwa 15.000 Euro. Verletzt wurde niemand.