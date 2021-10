Jugendliche in Erfurt sexuell Belästigt - Polizei sucht Zeugen

Erfurt. In Erfurt kam es an einer Straßenbahnhaltestelle zu einem sexuellen Übergriff auf eine Jugendliche. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Am Donnerstag gegen 18.40 Uhr kam es in Erfurt zu einer sexuellen Belästigung an der Straßenbahnhaltestelle Boyneburgufer in der Johannesstraße. Wie die Polizei informierte, sei eine eine Jugendliche von einem bisher unbekannten, ca. 40 Jahre alten Mann bedrängt und berührt worden.

Der Mann sei nach der Tat geflohen. Nun sucht die Polizei Zeugen, welche die Tat beobachtet oder Angaben zum Täter machen können.

