Erfurt . In Erfurt ist der Streit unter Jugendlichen um eine junge Frau so ausgeartet, dass auch zwei Polizisten verletzt wurden.

Jugendliche verletzen in Erfurt bei Streit um Mädchen zwei Polizisten

Bei einem Streit um eine junge Frau wurden in der Nacht von Freitag zu Samstag zwei Polizeibeamte verletzt. Wie die Polizei am Montag informierte, hätten zwei Jugendliche im Alter von 17 und 18 Jahren zunächst um eine 18-Jährige gebalzt. Die Konkurrenten seien dabei in Streit geraten und hätten sich gegenseitig ins Gesicht geschlagen.

Die hinzugerufenen Polizisten hatten nicht nur damit zu kämpfen, die liebestollen Männer zu bändigen, sondern auch das Objekt der Begierde im Zaum zu halten. Offensichtlich hatte es der Jüngere der Beiden der 18-Jährigen angetan.

Während der polizeilichen Maßnahmen versuchte die Betrunkene ständig in Richtung des 17-Jährigen zu gelangen. Die Polizisten versuchten die aufgebrachte Frau auf Distanz zu halten und schoben sie immer wieder weg. Aufgrund ihres Alkoholpegels (1,9 Promille) stürzte sie, blieb aber unverletzt.

Der 18-Jährige habe seine Angebetete verteidigt und ging mit erhobenen Fäusten auf einen Polizisten los. Sein Kollege bemerkte dies rechtzeitig und brachte den Angreifer zu Boden. Der junge Mann wehrte sich und habe dabei die Beamten verletzt.

Welcher der Liebestollen das Rennen um die 18-Jährige gemacht habe, sei laut Polizei nicht bekannt.

