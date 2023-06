Jugendliche wird in Erfurt vermisst

Erfurt. In Erfurt wird eine 15-Jährige vermisst. Die Jugendliche hatte letztmalig Kontakt zu ihrem Großvater.

Am Sonntagabend meldeten die Eltern ihre 15-jährige Tochter bei der Polizei Erfurt-Süd als vermisst. Die Jugendliche wurde zuletzt am 9.06.2023 gesehen und hatte letztmalig am 18.06.2023 Kontakt zu ihrem Großvater. Seither gibt es keiner Spur und ihr Aufenthaltsort ist unbekannt.

Bei der Vermissten handelt es sich um die Fiona R. aus Erfurt. Sie ist zirka 170 cm groß, schlank und hat blonde lange glatte Haare. Zur aktuellen Bekleidung gibt es aufgrund der bereits längeren Abwesenheit keinerlei Kenntnisse. Es ist davon auszugehen, das sich Fiona im Stadtgebiet Erfurt aufhält. Zeugen die Hinweise zum Aufenthalt der Vermissten geben können oder diese gesehen haben werden gebeten sich mit dem Aktenzeichen 0163116/2023 bei der Polizei Erfurt-Süd oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

