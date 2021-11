Jugendtheater Schotte in Erfurt: Das große Hadern im Hobbykeller

Erfurt. Das Jugendtheater Schotte in Erfurt bringt die Komödie „Feindliche Übernahme“ auf die Bühne.

Premiere ist ein selten zu hörendes Wort in Corona-Zeiten. Die Schotte lud am Freitag unter 3G-Bedingungen zur „Feindlichen Übernahme“ ein. Mögen Sie Ihren Chef? Familie Kowalke hat darauf eine klare Antwort. Nein!

Uschi und Harry sitzen im Hobbykeller und hadern. Denn Harry hat seinen Job als Baggerfahrer verloren und muss auf Konditor umschulen. Mit ihm flogen noch ein paar tausend Kollegen raus, und schuld ist Ludwig Strompp, der Firmenchef. Also wollen sie die Gattin des Gehassten kidnappen und die Wiedereinstellung durchsetzen. Dann aber erwischen sie nicht nur den Firmenchef persönlich, sondern es läuft auch vieles andere aus dem Ruder. Niemand will Lösegeld zahlen, und Ludwig Strompp übernimmt die Regie im Hobbykeller. Er ist nicht ohne Grund Konzernchef und Management-Spezi. Allerdings kann auch er nicht über Glasscherben laufen, zeigt sich schnell. Interessenskonflikte türmen sich auf. Auch körperlich spielt sich was ab. Wer am Schluss die Fäden in der Hand hat, sei hier nicht verraten.

Komödiantisches kommt zurzeit gut an

Die Komödie des Fernseh- und Theaterautors Thomas Steinke erhebt keinen Anspruch auf die große Bühne. In der Schotte sollte sie ursprünglich im Foyer laufen und für Kurzweil sorgen. Sie ist ein Mix aus Slapstick, Kapitalismuskritik und Sozialstudie und so wird sie auch gespielt. Die Ausstattung kümmerte sich um dicke Couch, Kellerbar, Häkeldecken und Dartscheibe.

Eine gut aufgepolsterte Johanna Hitzek als Uschi, Sören Jacobshagen als ihr Mann Harry, Steffen Wilhelm als Strompp und Toni Schildhauer als Uschis Bruder Leo gaben dem glücklosen Quartett Gestalt und Stimmen und sorgten für viel Erheiterung im Publikum. Nicht alle Gags zündeten, hie und da stockte das Zusammenspiel. Aber Komödiantisches kommt an, gerade in diesen Zeiten. Und eine 20 Jahre alte Politsatire bietet ganz offenbar jede Menge aktuelle Bezüge. Regie führten Matthias Thieme und Uta Wanitschke.