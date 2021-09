Jungen Stimmen aus ganz Erfurt mehr Gehör verschaffen

Herrenberg. Der eigenen Stimme Gehör verschaffen soll die Jugendredaktion, die sich ab 27. September immer montags auf dem Erfurter Herrenberg trifft.

Eine Jugendredaktion geht am Montag, 27. September. im Stadtteilzentrum Herrenberg in der Stielerstraße an den Start.

Das kostenlose Angebot wird gemeinsam vom Projekt „Get !t Jugend-App“ der Landesvereinigung Kulturelle Jugendbildung Thüringen e.V. und dem Stadtteilzentrun veranstaltet. Interessierte junge Menschen können jeden Montag von 17 bis 18.30 Uhr vorbeikommen und mitmachen. „Wir wollen den Jugendlichen eine Möglichkeit bieten ihre Themen, ihre Wünsche aber auch ihre Sorgen zu artikulieren und sich zu beteiligen. Im vergangenen Jahr wurde besonders den Jugendlichen nicht genug zugehört, das soll die Redaktion ändern“, erklärt die betreuende Medienpädagogin Lena Kuchlbauer.

Vorkenntnisse im Schreiben oder technische Voraussetzungen nicht nötig

Durch die gemeinsame Arbeit in der Jugendredaktion entstehen journalistische Beiträge, die in der „Get !t Jugend-App“ veröffentlicht und von Jugendlichen aus Erfurt und Umgebung gelesen werden.

Um Teil der Redaktion zu werden, brauchen Interessierte jedoch keine Vorkenntnisse im Schreiben oder eine technische Ausstattung. Neben dem Verfassen von Artikeln dient die Redaktion dazu wichtige Kompetenzen im Umgang mit Medien, Quellen und dem eigenen Wort zu erwerben. Die jungen Redakteure lernen alles Nötige rund um das Schreiben und Recherchieren.

Junge Leute können sich an Redaktion im Stadtteilzentrum beteiligen

Das Team der „Get !t Jugend-App Erfurt“ startet damit seine zweite Jugendredaktion. Bisher fanden die Redaktionssitzungen digital statt, um jedoch mehr Jugendlichen die Möglichkeit der Teilnahme zu bieten, wird jetzt die analoge Redaktion am Herrenberg ins Leben gerufen. „Wir haben uns bewusst dafür entschieden, die Redaktion am Herrenberg und nicht in der Altstadt zu starten. So können die unterschiedlichen Interessen der Erfurter Jugendlichen in der App Gehör finden“, erklärt Kuchlbauer die Standortwahl.

Offene Jugendredaktion für Jugendliche von 12 bis 21 Jahren im Stadtteilzentrum Herrenberg, Stielerstraße 3, montags 17 bis 18.30 Uhr

