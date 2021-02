Junger Pfarrer mit neuen Ideen für den Erfurter Südosten

Thomas Riedel ist auch in der Gustav-Adolf-Kirche anzutreffen.

Erfurt. Thomas Riedel sind Kontakte in den Sozialraum sehr wichtig.

„Ich fühle mich hier am richtigen Ort.“ Thomas Riedel ist angekommen. Angekommen in einem Leben, das er sich vor 20 Jahren nicht hätte vorstellen können. Doch jetzt, mit 41 Jahren, nach verschiedenen Arbeits- und Lebensorten, ist er in einem Beruf, der wie kaum ein anderer vor allem Berufung ist: Pfarrer. Seine Gemeinde ist Erfurt Süd-Ost, das Gebiet betreut er gemeinsam mit Pfarrerin Susanne Sydow.