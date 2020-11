Jutta Schnuphase sagt dem Erfurter Theater Adieu

Der Spagat klappt noch. Das hat Jutta Schnuphase ihrer schwer beeindruckten Enkelin unlängst bewiesen und war selbst erstaunt, wie beweglich sie doch ist. Dass die Oma sogar ganz ohne Hilfe wieder hoch kommt, war daraufhin gleich Gesprächsstoff im Kindergarten, freut sich lachend die ehemalige Solotänzerin des Erfurter Theaters. Dabei hat sie doch seit Jahren nicht mehr getanzt und erst recht nicht mehr geübt: „Das habe ich in jungen Jahren so viel, dass es für mein ganzes Leben gereicht hat“, sagt die heute 63-Jährige und spricht von einer „Trainingsallergie“. Nach ihrer aktiven Zeit als Ballett-Tänzerin war sie ab 1997 im Fundus und im der Gewandmeisterei tätig, am heutigen Montag endet auch diese Zeit, und sie wechselt in den Ruhestand.

Eine große Abschiedsfeier wird es trotz der 46 Jahre nicht geben, die die gebürtige Meiningerin dem Erfurter Theater verbunden war. Wegen Corona. So will sie heute mit einem Bollerwagen mit Abstand von Abteilung zu Abteilung ziehen, um Adieu zu sagen. Wobei „Wir sehen uns. Immer wieder“ – der aktuelle Slogan des Erfurter Theaters – sicher auch auf sie zutreffe und das Haus, das so lange ihr Leben war. Der Abschied fällt schwer. Doch es gibt auch Vorfreude auf eine ruhigere Zeit, gemeinsam mit ihrem Mann, dem einstigen DDR-Fußballnationalspieler Rüdiger Schnuphase, und mehr Zeit für die Enkel, fürs Lesen und Stricken.

Seit sie im Alter von zehn Jahren auf der Palucca-Schule für Tanz in Dresden aufgenommen wurde, habe sie sich der Kunst verschrieben. Danach fiel ihre Wahl auf die Städtischen Bühnen Erfurts, für die Qualität des Balletts bekannt und dennoch nahe zur Familie, die sie in der Internatszeit in Dresden so vermisst hatte. Erst kürzlich hat sie ihren damaligen Reisekoffer im Keller wiedergefunden, der sie in der Bahn zwischen Dresden und Meiningen in den Jahren beim monatlichen Heimfahrtwochenende begleitet hat: Damals, der Zehnjährigen, erschien er unheimlich groß und schwer, jetzt wirke er so klein und winzig auf sie. Schnell musste sie selbstständig werden damals, hart trainieren, um unter den elf zu sein, die aus einer 32-köpfigen Klasse schließlich übrig blieben.

Jutta Schnuphase auf der Bühne. Foto: Theater Erfurt

Ab August 1974 wurde sie vom damaligen Intendant Bodo Witte als Gruppentänzerin unter der Ballettmeisterin Sigrid Trittmacher-Koch und dem Trainingsmeister Rudolf Hanisch engagiert, fünf Jahre danach als Solotänzerin. Mit „Bolero“ und „Der Widerspenstigen Zähmung“ feierte sie ihre wohl größten Erfolge. Unvergessen bei vielen Ballett-Fans.

Über den Zeitpunkt ihrer „Ballett-Rente“ im Alter von 40 Jahren konnte sie selbst entscheiden. Und die Kostümabteilung war ihr Wechsel-Wunsch. Darüber und den klaren Schritt ist sie noch heute froh. Dies sei ihren Tänzerkolleginnen und -kollegen verwehrt geblieben, die die Auflösung der Ballettsparte ungleich härter getroffen habe.

Kleinsteiber hieß sie, als sie bei der Mitternachtsdisco – dem Tanz ab 18 am Ring – ihren späteren Mann Rüdiger Schnuphase kennen- und lieben lernte. Das was 1977. Zur Weltmeisterschaft ‘74 habe sie sich noch über den ulkigen Nachnamen mokiert – „wie kann man nur so bescheuert heißen, habe ich damals gesagt“ – ehe sie ihren Fußballer, der für Erfurt und Jena und 45 Mal in der Nationalmannschaft spielte, im Jahr 1979 heiratete. Ob sie häufiger im Stadion oder er im Theater war, lasse sich schwer sagen: „Das hielt sich die Waage.“ Zwischen den Fußballern und deren Frauen hätte damals großer Zusammenhalt geherrscht, das sei eine tolle Zeit gewesen. Unbestritten sei ihr Mann der größere Star gewesen, als „Spielerfrau“ habe sie sich aber nie gesehen: Eine „alberne Rubrik“ nennt sie das, heute mehr denn je.