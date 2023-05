Kampfpanzer wurde auf dem Erfurter Domplatz schon gestürmt

Kampftechnik interessiert Erfurt: Die ersten Bilder, was die Besucher zu sehen bekommen

Das Logistikkommando der Bundeswehr feiert am 6. Mai 2023 sein zehnjähriges Bestehen auf dem Erfurter Domplatz. Die verschiedenen Bereiche der Logistik werden in Form von Fahrzeugen, einer Feldküche sowie den Soldaten dargestellt. Schon beim Aufbau am Freitag bekamen viele neugierige Erfurter einen Eindruck darüber, was der größte Teilbereich der Bundeswehr „die Logistik“ zu bieten hat. Ein Besuchermagnet ist jetzt schon der modernste Kampfpanzer der Bundeswehr, der Leopard 2 A7.

Foto: Marco Schmidt