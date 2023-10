Karneval im Oktober: Erfurts neues Prinzenpaar vorgestellt

Erfurt. Noch ist nicht der 11.11., aber das neue Prinzenpaar wurde jetzt präsentiert. Wer sind die beiden – und sind sie im echten Leben auch ein Paar?

Julia und Ronny Lotze werden Erfurts Karnevalisten durch die kommende Session begleiten. Das zukünftige Prinzenpaar ist auch im echten Leben ein Paar. Am Mittwochabend wurden sie der Öffentlichkeit vorgestellt – allerdings noch nicht im Ornat. Dieses dürfen sie erst ab 11.11. tragen, wenn die Proklamation erfolgt. Beide gehören dem Festkomitee Erfurter Karneval (FEK) an, Julia schon seit 23 Jahren. Die Friseurmeisterin holte ihren Ronny auch ins FEK und begeisterte ihn für den Karneval. Er erfüllte ihr den Herzenswunsch, einmal Prinzenpaar zu sein. Die 35-Jährige und der 44-Jährige hatten sich in diesem Sommer das Ja-Wort gegeben.