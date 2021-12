Beim Alacher Karneval am 13. November traten auch Protagonisten aus Schmira auf und sorgten für viel Heiterkeit.

Karneval in Schmira wird geplant

Schmira. Noch tobt Corona, aber die Karnevalisten in Schmira hoffen auf eine Session im Februar. Kartenvorbestellungen sind ab sofort möglich.

Die Coronapandemie macht auch vor dem Karneval nicht halt. Irgendwie das Beste aus der Situation machen, das will auch der Schmiraer Carneval Verein (SCV). Das Training findet unter den gültigen Corona-Vorschriften statt.

„Trotz der Einschränkungen wollen wir aber gemeinsam mit unseren Gästen Fasching feiern“, kündigt SCV-Präsident Mario Hausschild an. „Unter welchen Bedingungen (3G, 3G plus oder 2G) und Vorgaben durch das Ordnungs- beziehungsweise Gesundheitsamt dies möglich sein wird, können wir zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht abschließend sagen.“

TLZ-Newsletter für Erfurt Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Folgende Veranstaltungstermine stehen erstmal fest: 13. Februar Erbsbärenumzug in Schmira ab 9 Uhr; 18. und 19. Februar Prunksitzung, 20 Uhr; 20. Februar Seniorenfasching, 14 Uhr; 26. Februar Kinderfasching, 14 Uhr; 26. Februar dritte Prunksitzung, 20 Uhr.

Für alle Prunksitzungen und den Seniorenfasching ist eine Kartenvorbestellung erforderlich, teilen die Veranstalter mit. Der Kartenvorverkauf findet am Mittwoch, 9. Februar, von 18 bis 19.30 Uhr, im Bürgerhaus statt. Nur an diesem Termin erhalten Interessierte ihr vorbestellten Eintrittskarten zum Vorteilspreis wie in den vergangenen Jahren.

Kartenvorbestellungen sind ab sofort unter Tel.: 0361/66 02 04 83 möglich.