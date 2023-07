Katalanische Klänge auf dem Erfurter Anger

Erfurt. Warm und leidenschaftlich zugleich – das verspricht das Duo Marumba. Am Samstag tritt es im Erfurter Haus Dacheröden auf.

Im Haus Dacheröden sind am Samstag auf der Sommerbühne spanische Klänge zu hören. Korrekter ausgedrückt: katalanische Musik. Das Duo Marumba gibt ein Konzert. Die beiden Musikerinnen von Marumba stammen aus der nach Unabhängigkeit strebenden Region im Norden des Landes. Auch wenn Ares Gratal und Maria Batllori aus Katalonien stammen, gründeten sie ihr Duo doch in Berlin.

Dabei deutet schon der Name auf die Musik hin: Rumba, insbesondere katalanischer Rumba. Im Laufe der Zeit erweiterten die beiden Musikerinnen ihr Repertoire jedoch auch um eigene Kompositionen. Ares (Gesang und Saxophon) und Maria (Gitarre und Gesang) haben nicht nur einen ähnlichen musikalischen Geschmack, ihre Stimmen ergänzen sich auch auf wunderbare Weise. Obwohl beide über eine Ausbildung in klassischer Musik verfügen – Erstere in Akkordeon und ihre Mitspielerin in Geige –, haben sie sich als Duo für andere Musikrichtungen und Instrumente entschieden.

Marumba bringt in einer besonderen Art Musik aus Spanien und aus Lateinamerika auf die Bühne. Eine große Vielfalt wird vorgestellt: Bossa Nova und Samba aus Brasilien, traditionelle Lieder aus Kuba, der Zamba aus Argentinien oder eben die katalanische Rumba. Die Kombination der beiden Stimmen mit Gitarre ergibt einen warmen und leidenschaftlichen Klang. Der Abend findet mit Unterstützung der Landeshauptstadt Erfurt und der Sparkasse Mittelthüringen im Rahmen des #erfurtkultursommer statt. Karten gibt es bei der Erfurter Herbstlese im „Kultur:Haus Dacheröden“, Telefon: 0361/644 123 75, im Ticketshop Thüringen, Tel.: 0361/ 227 5 227, sowie bei Hugendubel (Anger und Thüringen-Park).

Marumba: 29. Juli, 19.30 Uhr. Eintritt 14 Euro, ermäßigt 12 Euro