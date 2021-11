Das Katholische Krankenhaus in Erfurt (Symbolbild).

Katholisches Krankenhaus Erfurt: Keine Besuche mehr in Klinik erlaubt

Erfurt. Für das Katholische Krankenhaus Erfurt gilt erneut ein Besuchstopp – bis auf Ausnahmefälle.

Ab dem heutigen Freitag gilt für das Katholische Krankenhaus erneut ein Besuchstopp auf unbestimmte Zeit. In medizinisch und ethisch begründeten Ausnahmefällen bestehe weiterhin die Möglichkeit, einer Sondergenehmigung für den Besuch vom behandelnden Arzt. In diesem Fall greife die 3G-Regel. Begleitpersonen von Schwangeren dürfen zur Entbindung mit in den Kreißsaal und ins Familienzimmer. Auch hier gilt die 3G-Regel.

Alle Informationen auch auf der Klinik-Webseite unter www.kkh-erfurt.de