Gebeseer Kegelfreunde schieben jetzt im LED-Licht die Kugel

Die Saison 2020/21 steht nicht unter einem anderen Stern, sondern im LED-Design. Die Sportfreunde vom Kegelsportverein KSV 1955 Gebesee, momentan 52 Mitglieder, haben die komplette Kegelbahn mit Vorraum und Umkleidekabine in ein neues Licht gesetzt. Dafür wurden ohne Fördermittel 734 Euro in neue LED Röhren und 65 Euro in Sparlampen investiert. Die Einsparung für die Stromrechnung der Stadt Gebesee liegt bei 60 Prozent, also nur noch 40 Prozent Verbrauch. Roland Koch, der neue Bürgermeister, hat sich schon bedankt.

Die 1. Mannschaften konnte drei neue Sportfreunde gewinnen und hat sich als Ziel den Aufstieg in die 2. Bundesliga gesetzt. Die Seniorenmannschaft hat am 5. September ein Endspiel um die Thüringen-Meisterschaft, somit gibt es doch noch einen richtigen Abschluss der Saison 2019/20. Die 2. Mannschaft startet als Thüringer Vizemeister der 2. Regionalklasse in die neue Saison. Der Hort Gebesee hat in den Ferien auch gekegelt unter der Betreuung von Karl Stollberg. Alle Hygienemaßnahmen wurden dabei eingehalten.

Im September ist auf dem Sportplatz auch die Barriere um die Laufbahn fertig. Hier wurden 300 Stunden investiert. Zu 99,9 Prozent geht der Dank an die Sportfreunde vom KSV für die geleistete Arbeit. Der neueste Plan ist die Umstellung der Heizung auf Wärmepumpe und einer Photovoltaikanlage. Somit kann der Heizölpreis den Sportfreunden nichts mehr anhaben und jegliche Diskussion wird dann im Umfeld beendet. Dafür braucht es Fördermittel und Sponsoren – und Gut Holz.

Frank Pennewiß ist Vereinsvorsitzender des KSV