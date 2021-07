Kein englischer Nachweis vom Erfurter Gesundheitsamt

Nicht jeder wird geimpft. Wer an Covid erkrankt war, braucht daher eine Genesen-Bescheinigung – und in Englisch für den Auslandsurlaub.

Erfurt. Ab in den Urlaub… Doch die Einreisebestimmungen sind hart. Wer da nicht die benötigten Formulare vorweisen kann, bekommt Probleme. . .

Die Urlaubszeit beginnt für viele mit dem Ende des Schuljahres am kommenden Freitag. Den Impfausweis oder das digitale Impfzertifikat dabei zu haben, sollte Standard sein.

Doch was ist mit denen, die keine Impfung erhalten, da sie genesen sind? Eine Leserin wandte sich an unsere Redaktion: „Ich gelte als Corona-genesen, genauso wie mein Partner und meine Kinder. Eine Genesenbescheinigung durch das Gesundheitsamt Erfurt wurde uns zugestellt. Jedoch sieht es das Amt nicht ein, diese auch auf Englisch auszustellen, um sie für den Sommerurlaub nutzen zu können. Andere Gesundheitsämter in Thüringen machen dies automatisch.“

Das Amt bestätigt den Vorwurf: „Aktuell stellen die Gesundheitsämter noch Bescheinigungen für vergangene Fälle aus. Dies ist im Gesundheitsamt Erfurt ausschließlich in Papierform und auf Deutsch möglich“, sagt Anja Schultz von der Rathauspressestelle.

Bescheide können von gerichtlich vereidigtem Dolmetscher übersetzt werden

In Erfurt hätten mehr als 4000 Bürger durch das Gesundheitsamt einen Genesenennachweis bekommen. „Für das Generieren eines Bescheides benötigten die Mitarbeiter im Durchschnitt 15 Minuten. Hinzu kommt Schriftverkehr mit anderen Bürgern. Ohne die Unterstützung der Containment-Scouts wäre dieser Kraftakt nicht möglich gewesen. Besondere darüber hinausgehende Wünsche sind daher durch das Gesundheitsamt nicht leistbar.“

Alle von der Stadtverwaltung Erfurt ausgestellten Bescheide auf Deutsch könnten von einem gerichtlich vereidigten Dolmetscher übersetzt werden. Hierfür gebe es auch in Erfurt Übersetzungsbüros. „Die entsprechende Implementierung der Zertifikate in elektronischer Form, um sie zukünftig in den Apps als QR-Code zu hinterlegen, ist aktuell in den Gesundheitsämtern leider nicht möglich“, sagt Schultz. Allerdings: Seit Inkrafttreten der neuen Testverordnung am 1. Juli 2021 sei das Erstellen des Genesenenzertifikates Teil der abrechenbaren Leistung für testende Ärzte.