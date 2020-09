Einen Platz für Spontan-Partys wird es in Erfurt auf absehbare Zeit nicht geben.

Kein Platz für spontane Raves in Erfurt

Mit einem Platz für spontane Rave-Partys in Erfurt wird es in diesem Jahr nichts. Trotz umfangreicher Suche ist es der Kulturdirektion bisher nicht gelungen, einen geeigneten Platz zu finden, heißt es in der Antwort der Stadtverwaltung auf eine Anfrage von Mehrwertstadt-Stadträtin Tina Morgenroth.