Keine Corona-Neuinfektionen in Erfurt gemeldet

Corona-Schnelltests sind an mehreren Stellen in Erfurt möglich. Für den Besuch der Bundesgartenschau müssen Gäste allerdings keinen aktuellen Negativtest mehr vorlegen.

Erfurt Wie am Pfingstmontag hat das Gesundheitsamt in Erfurt auch am Dienstag keine Neuinfektionen mit dem Coronavirus zu vermelden. Die 7-Tage-Inzidenz ist leicht gesunken.

Die 7-Tage-Inzidenz in Erfurt ist weiter leicht gesunken und liegt am Dienstagmorgen bei 50,9 (Vortag: 58,4.). Wie bereits am Pfingstmontag wurden am Dienstag bis 8 Uhr laut Erfurter Gesundheitsamt keine Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet. Aktuell gibt es 251 nachgewiesene Infektionen.

Seit Pandemiebeginn wurden in Erfurt insgesamt 8472 Personen positiv auf das Coronavirus getestet. Die Zahl der als genesen geltenden Menschen liegt bei 7959. Unverändert die Zahl der gemeldeten Todesfälle: 262 Personen sind verstorben.