Erst sollte die Straßenneu- oder Umbenennung des Nettelbeckufers Gegenstand einer Sondersitzung des Kulturausschusses werden. Nun könnte das Thema inhaltlich erst wieder in einigen Wochen für die Mitglieder des Stadtrates auf die Tagesordnung kommen.

Die CDU, Freien Wähler/Piraten und FDP hatten eine Sondersitzung des Bildungs- und Kulturausschusses beantragt, um ihren Vorstoß – eine andere Straße als das Nettelbeckufer nach Gert Schramm zu benennen – auf die Tagesordnung für die Stadtratssitzung am 11. November zu bekommen. Der Ausschussvorsitzende Wolfgang Beese (SPD) habe, wie er sagte, die Sitzung einberufen – um Tage darauf nach einem Rückzieher der Antragssteller, die Sitzung wieder abzublasen.

Inhaltliche Diskussion auf später verschoben

Als Grund für die plötzliche Kehrtwende erklärt CDU-Fraktionschef Michael Hose mit den neuen Beschränkungen wegen der Corona-Pandemie. „Wir wollten nicht, dass in diesen Zeiten das Thema Nettelbeckufer zum dominierenden der Stadtratssitzung wird. Das sei übrigens gemeinsamer Tenor nach einer Beratung des Ältestenrates dazu gewesen.

Die Initiative Decolonize Erfurt möchte, dass das Nettelbeckufer umbenannt wird. Statt Joachim Nettelbeck, der in den Sklavenhandel verwickelt war, solle Gert Schramm, ein in der Straße geborener Afro-Deutschen und Kämpfer gegen Rassismus geehrt werden.

Eine Umbenennung des Nettelbeckufers selbst werde vorläufig nicht auf Stadtratsebene debattiert. Auch nicht, wenn es um den von der AfD initiierten Anwohnerantrag geht. Denn bei diesem Tagesordnungspunkt am 11. November gehe es nur darum, ob der Einwohnerantrag formell zulässig ist, so Michael Hose. Ob der Name Nettelbeckufer festgeschrieben werde, das entscheidet der Stadtrat später.

Viele Besucher einer Stadtratssitzung derzeit undenkbar

Es wäre nicht verantwortungsvoll gewesen, die Debatte in der kommenden Woche schon zu führen, begründet Michael Hose. So müsse man davon ausgehen, dass bei dem in den vergangenen Wochen emotional geführten Thema auch einige Besucher zu der Stadtratssitzung gekommen wären. Sowohl von den Initiatoren vom Decolonize als auch aus den Reihen der Anwohner, die sich mehrheitlich dafür ausgesprochen hatten, den Namen Nettelbeckufer beizubehalten. „Wir wollen ja auch, dass die Vertreter von Decolonize und Anwohner zu Wort kommen.“ In Zeiten der Teil-Lockdowns, in denen sich die Stadt befindet, wäre es aber auch der breiten Masse der Einwohnerschaft schwer zu vermitteln gewesen, wenn man sich abendfüllend dem Thema zugewandt hätte.