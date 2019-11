Erfurt ErfurtDas Trinkwasser in Erfurt-Südost sei verseucht, teilte gestern Nachmittag eine besorgte Erfurterin per Telefon mit. Die Information will sie einem Schreiben des Erfurter Gesundheitsamtes entnommen haben. Die ...

Keine Probleme mit Trinkwasser in Südost

Das Trinkwasser in Erfurt-Südost sei verseucht, teilte gestern Nachmittag eine besorgte Erfurterin per Telefon mit. Die Information will sie einem Schreiben des Erfurter Gesundheitsamtes entnommen haben. Die Rede sei darin von Kolibakterien gewesen, weswegen man vor dem Genuss des Trinkwassers gewarnt habe. Das Gesundheitsamt reagierte umgehend und verschickte eine Meldung mit einer Entwarnung, die auch auf der Internetseite der Stadt eingesehen werden kann. Danach habe man aufgrund von Versorgungsumstellungen im Zusammenhang mit Baumaßnahmen lediglich angeordnet, dem Trinkwasser prophylaktisch in geringem Maße Chlor zuzugeben. Durch diese rein vorsorgliche Maßnahme könne es zu leichten Geruchs- und Geschmacksveränderungen kommen, hieß es. Gesundheitliche Bedenken bestünden nicht, das Trinkwasser könne uneingeschränkt genutzt werden. Da habe wohl jemand etwas falsch verstanden und so weitergegeben, so eine Sprecherin.