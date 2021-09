Kerspleben feiert mit Festgottesdienst, Ausstellung und Oktoberfest

Kerspleben. Drei Tage lang wird in Kerspleben am Wochenende das 300. Kirchbau-Jubiläum gefeiert

Es wird das größte Fest, das seit Langem in Kerspleben gefeiert wurde. Davon ist Pfarrer Arndt Bräutigam überzeugt. Durch die langen Corona-Beschränkungen sei in Kerspleben über ein Jahr lang fast alles in Frage gestellt worden – jetzt freue man sich im gesamten Ort, dass wieder gefeiert werden kann. Und der Grund zum Feiern ist für den Ort von großer Bedeutung: Vor 300 Jahren wurde das Kirchenschiff der Heilig-Geist-Kirche neu gebaut. Direkt an den Turm der kleineren Vorgängerkirche, der damals bereits seit 265 Jahren das Kersplebener Wahrzeichen war.

Der Blick vom Kirchturm reicht über den Friedhof, den neuen Sportplatz und das Gewerbegebiet weit bis nach Erfurt. Foto: Hartmut Schwarz

Für Pfarrer Arndt Bräutigam geht es neben dem Jubiläumsausflug in die Geschichte der Kirche auch um das hier und jetzt. Er möchte die Kirche wieder mit Leben füllen. Er möchte die Kirchen wieder zum Treffpunkt für die Menschen machen, zu einem Ort der Begegnung, zum Mittelpunkt einer lebendigen Gemeinde. Dies gelte für Kerspleben, Kleinmölsen und Ollendorf, für insgesamt neun weitere Kirchen in den beiden ihm anvertrauten Kirchgemeindeverbänden Kerspleben und Ramsla. Seit der Lockerung der Corona-Auflagen werde in den Gemeinden seit Anfang September nachgeholt, was bisher nicht möglich war.

An jedem Wochenende ist er seitdem in mehreren Gemeinden gleichzeitig unterwegs. Konfirmationen, Schuleinführung, Gottesdienste, goldene und diamantene Hochzeiten, Taufen – und nicht zuletzt das Sommertheater im Kersplebener Pfarrgarten. Auch nach dem Kirchbaujubiläum ist sein Kalender bereits voll, neben der Orgeleinweihung in Töttleben sei er bei der Übergabe des neuen Sportplatzes von Kerspleben gefragt, bei der Straßensammlung am 21. November – und irgendwann soll es auch wieder Kirchenkino geben.

Die im Pfarrhaus gelagerten Kirchenbücher reichen mehrere 100 Jahre zurück. Foto: Hartmut Schwarz

Auch an seinen Kirchgemeinden ginge der Mitgliederschwund leider auch nicht spurlos vorbei. Mit Ausnahme von Kerspleben. Die neuen Wohngebiete im Speckgürtel von Erfurt hätten dafür gesorgt, dass es immer wieder neue Mitglieder gibt. Auch ganz junge, was den Pfarrer besonders freut. Die ursprünglich am Rand des Ortes stehende Kirche sei durch die Neubaugebiete inzwischen in die Mitte gerückt. Geplant sei deswegen auch, dies sichtbar zu machen. Mit einer Serviceleistung, von der alle profitieren. Die nächste größere Investition für die Kirche wird die Ergänzung des Kirchturms mit zwei weiteren Zifferblättern sein! Künftig wird die Uhr auch aus Richtung Katzenberg und Gewerbegebiet zu lesen sein.

Drei Tage lang wird ab Freitag gefeiert – vom 1. bis 3. Oktober. Auch wenn die eigentliche Weihe des Kirchenschiffes erst am 10. November war – damit gleichzeitig Erntedankfest gefeiert werden kann. Eröffnet wird das Jubiläumsfest am Freitag, 1. Oktober, 18 Uhr mit einem Vortrag zur Geschichte der Kirche mit Frank Störzner. Der Kleinmölsener Heimatkundler hat sich zuvor intensiv mit der Geschichte der Kirche beschäftigt – Archive gesichtet und im Gemeindebrief der Kirchengemeindeverbände bereits einen Überblick zur Geschichte der Kirche veröffentlicht.

Die zwei Zifferblätter des Kirchturms sollen mit zwei weiteren ergänzt werden, damit künftig die Zeit aus allen Himmelsrichtungen abgelesen werden kann. Foto: Hartmut Schwarz

Eröffnet wird dann gleichzeitig eine Ausstellung im Kirchenschiff. Die in Kerspleben geborene Künstlerin Iris Coccejus Mey zeigt ihre unter der Überschrift „Lohgos“ entstandenen Gemälde. Danach heißt es „Kerspleben trifft sich“ auf dem Dorfplatz – mit musikalischer Umrahmung. Der Samstag beginnt 9 Uhr mit den Ständchen der Kirmesgesellschaft. Von 14 bis 18 Uhr ist die Kirche für Ausstellungs-Besucher geöffnet, ab 20 Uhr wird zu einem Oktoberfest-Gaudi mit den Fellberg Granaten eingeladen. Und am Sonntag gibt es ab 10 Uhr den traditionellen Festgottesdienst zum Erntedank, der diesmal auch dem Kirchbaujubiläum gewidmet ist – mit Frauen- und Posaunenchor. Im Anschluss wird vom Feuerwehrverein zum Frühschoppen mit Weißwurst und Leberkäs auf den Dorfplatz eingeladen. Auch am Sonntag kann die Ausstellung von 14 bis 18 Uhr in der Kirche besucht werden.

