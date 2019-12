In einem Schlussbild vereint, die Mitwirkenden des Krippenspiels in Porta Coeli mit Pfarrer i. R. Dr. Martin Remus.

Kühnhausen. Bevor die Besucher der Christmesse in Kühnhausen das Gotteshaus Porta Coeli Himmelspforte verließen, zündeten die meisten eine Kerze am Friedenslicht von Bethlehem an.

Kerzen an Bethlehems Friedenslicht in Kühnhausen entzündet

Zuvor glänzten zehn Mädchen und Jungen als Maria, Josef, Hirten, Engel, Herbergsvater und Abgesandter des Kaisers Augustus, der dessen Gebot zur Schätzung seiner Landeskinder verlas. Unter den Mitwirkenden befanden sich laut Julia Schaar „alte Hasen“ und Neulinge. Die Kühnhäuserin bereitete mit Susann Bergmann seit November das Spiel rund um die alttestamentarische Weihnachtsgeschichte vor, darunter mit samstäglichen Bastelstunden und Pizza-Essen.

Pfarrer i. R. Dr. Martin Remus zelebrierte die Christmesse. Seit Herbst 2014 im Ruhestand, schenkt der Theologe vertretungsweise seine Zeit den Mitarbeitern des evangelischen Kirchenkreises. Hier wirkte er 34 Jahre in den Kirchengemeinden Gispersleben, Kühnhausen und Tiefthal.

Der windig-verregnete Heilige Abend weckte in dem 70-Jährigen Erinnerungen an ganz andere Feste, etwa an 2010: Auf dem Weg nach Tiefthal zur Christvesper um 14.30 Uhr freute er sich mit den Gottesdienstbesuchern, dass der Himmel erste Schneeflocken herab sandte. Zur 16-Uhr-Feier in Kühnhausen sei es nicht mehr ganz so gemütlich hergegangen, da sich der Flockenwirbel verstärkte und es eine weiße Weihnacht zu werden versprach.

Zum Termin 17.30 Uhr in Gispersleben konnte er sich mit seinem Auto nur noch mühsam durch die weiße Pracht bewegen. Um 22 Uhr schließlich, zur ökumenischen Christmesse in der Antoniuskirche erschienen nur noch wenige Besucher.

Dem promovierten Theologen lag stets der Einsatz für die Schwachen in der Gesellschaft am Herzen, weshalb Martin Remus keinen Augenblick zögerte, als er 1994 gebeten wurde, den Aufsichtsratsvorsitz im ökumenisch geprägten Christophoruswerk zu übernehmen.