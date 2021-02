200 Meter lange Kiesspur wird Autofahrerin auf A71 bei Erfurt zum Verhängnis

Am Donnerstagmorgen prallte eine Autofahrerin auf der A71 gegen eine Schutzwand. An der Anschlussstelle Gispersleben in Fahrtrichtung Schweinfurt hatte ein anderer Verkehrsteilnehmer Kies verloren. Auf der etwa 200 Meter langen Spur verlor die Fahrerin die Kontrolle über ihr Auto. Sie blieb laut Polizei nach dem Aufprall unverletzt. An ihrem Wagen sei ein Sachschaden von 4000 Euro entstanden.

Wer die Kiesladung auf der Autobahn verloren hat, ist noch nicht bekannt. Fahndungen der Polizei blieben bislang erfolglos. Wer Angaben zum Fahrzeug des Kieses machen kann, meldet sich telefonisch bei der Autobahnpolizei: 036601/700.

