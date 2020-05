Erfurt. Eine Tüte, in der sich eine Pistole samt Patronenmagazin befand, entdeckten spielende Kinder am Donnerstagnachmittag in Erfurt.

Kinder finden Tüte mit Pistole und Patronenmagazin

Nach Angaben der Polizei spielten die drei Kinder am Donnerstagnachmittag hinter dem Nordbad in am Flusslauf der Gera. Dabei fanden sie eine Kunststofftüte, in welcher eine Pistole verpackt war. Die Waffe ist bereits erheblich verwittert und verschmutzt gewesen. In der Tüte war außerdem ein Patronenmagazin.

Die hinzugerufene Polizei stellte die Pistole sicher. Nach ersten Erkenntnissen könnte es sich um eine Beretta 92 handeln. Die Ermittlungen dauern an.