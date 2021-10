In Erfurt haben zwei Kinder in einem Parkhaus mit Softair-Waffen geschossen. (Archivbild)

Kinder schießen mit Softair-Waffen in Erfurter Parkhaus und treffen Polizist im Gesicht

Erfurt. Zwei zwölfjährige Jungen haben in einem Erfurter Parkhaus mit Softair-Waffen hantiert und einen Polizisten gezielt beschossen.

Am Mittwochnachmittag haben zwei zwölfjährige Jungen in einem Parkhaus in der Erfurter Innenstadt mit Softair-Waffen herum geschossen.

Ein zufällig vorbei kommender Polizist in Uniform wurde zur Zielscheibe der Kinder. Ein Geschoss traf den 32-jährigen Beamten im Gesicht, er wurde leicht verletzt.

TLZ-Newsletter für Erfurt Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Polizisten stellen die Jungen im Parkhaus, die Waffen wurden sichergestellt und die Jungen an die Eltern übergeben.