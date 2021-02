Erfurt. Wohnungsbaugenossenschaft „Einheit“ möchte in Marbach und in Daberstedt bauen

Mehr als neun Millionen Euro wird die Wohnungsbaugenossenschaft (WBG) „Einheit“ in diesem Jahr in ihren klassischen Bestand investieren. Hinzu kommen Neubauten an verschiedenen Plätzen in Erfurt. 7278 Wohnungen gehören zum WBG-Bestand, „wir sind der drittgrößte Vermieter in der Stadt“, sagt Vorstand Christian Büttner.