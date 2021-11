Kinderrechte-Aktion in Erfurt geht weiter

Erfurt. Aktion des Kinderschutzbundes Thüringen findet seine Fortsetzung. Mehr Augenmerk auf Rechte auch für Kinder in digitalen Räumen.

Anlässlich des Jahrestages der Verabschiedung der UN-Kinderrechtskonvention am Samstag wechselt der Koffer voller Kinderrechte unter der Schirmherrschaft von Bürgermeisterin Anke Hofmann-Domke (Linke) in Erfurt als symbolischer Staffelstab von der Bechsteinschule an die Moritzschule.

Kinder der Beststeinschule beenden mit der Übergabe ihre Projekttage

111 Kinder der Bechsteinschule Erfurt begingen im Mai 2021 im Jugendhaus Fritzer den Kinderrechtetag als Abschluss ihrer Projekttage zu den Kinderrechten. Die Kinder verliehen Ihren Vorstellungen zur Umsetzung der Kinderrechte kreativen Ausdruck. Die entstandenen Arbeiten sind nun im Kinderrechtekoffer verpackt, den sie nun voller Stolz den Kindern der Moritzschule überreichen. Zeichnungen, Gedichte, Comics und vieles mehr sind darin zu finden.

Die Schülerinnen und Schüler der Moritzschule haben nun bis April 2022 Zeit, den Koffer mit ihren Ideen, Forderungen und Wünschen weiter zu füllen. Dann wird dieser am Kinderrechtetag an die Dezernentin für Soziales, Bildung und Jugend übergeben, die die Arbeiten im Erfurter Rathaus ausstellen wird, um die Rechte der Kinder den Politikern und Politikerinnen näher zu bringen. „Uns ist es ein wichtiges Anliegen, dass unsere Schülerinnen und Schülern die Kinderrechte kennen“, sagt Dagmar Beecken, Leiterin der Schule. Und weiter: „Wir legen damit den Grundstein für deren Aufwachsen in einer demokratischen Gesellschaft.“

Digitale Raum noch mit zu wenig Beachtung

„Der reisende Kinderrechtekoffer soll den Schülern und Schülerinnen eine Stimme geben“, sagt Carsten Nöthling, Geschäftsführer des Kinderschutzbunds Thüringen. „Die Kinder zeigen so ihre ganz eigenen Vorstellungen zu den Kinderrechten. Ein wichtiges Thema sind dabei Kinderrechte im digitalen Raum, die aus unserer Sicht bisher wenig Beachtung finden“, so Nöthling. Dazu haben die Beteiligten wie die jungen Menschen selbst, aber auch Eltern oder Pädagogen häufig sehr eigene Meinungen, die nicht immer übereingehen. Somit sehe Nöthling hier einen großen Bedarf an Aufklärung, denn Kinder hätten ein Recht darauf, dass die Kinderrechte auch in den digitalen Räumen gelten.