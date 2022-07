Erfurt. Die Kinderwallfahrt auf dem Domberg beschäftigt sich zwei Tage lang mit dem Thema Nachhaltigkeit.

Aus der Kühle des Domes in die Hitze des Tages. Ein Wechselbad der Temperaturen erwartete die Kinder am Morgen auf dem Domberg. Rund 1000 Mädchen und Jungen werden am Mittwoch und Donnerstag zur Kinderwallfahrt auf dem Erfurter Domberg gleich auf sehr spürbare Weise mit dem in diesem Jahr gestellten Thema konfrontiert. Denn das Treffen mit dem Motto „Geh los, fang an!“ steht ganz im Zeichen des nachhaltigen Umgangs mit unserer Erde und was die jungen Christen dafür tun können.

Ein Junge greift nach Zetteln und Stiften vor einem Altar. Foto: Marco Schmidt

An beiden Tagen begrüßen Bischof Ulrich Neymeyr und Jugendpfarrer Philipp Förter um 10 Uhr die Mädchen und Jungen aus ganz Thüringen im Mariendom und feiern einen Gottesdienst mit ihnen.

Danach geht es hinaus auf die Wiese oder die benachbarte Severikirche. Dort lädt das Team des Bereichs Kinder und Jugend im Erfurter Seelsorgeamt zusammen mit vielen unterstützenden Verbänden zu einem bunten Programm ein.

Gottesdienst mit dem Bischof zum Auftakt

Viele lassen sich an dem heißen Vormittag nicht lang bitten. Seien die Angebote mit Spiel und Sport oder eher geistige. Sie nutzen die Auswahl kreativer, aktiver und geistlicher Möglichkeiten, um sich den Themen Schöpfungsbewahrung und Müllvermeidung mit seinen verschiedenen Seiten zu nähern. Die Kinder sammeln dabei Ideen, was sie selbst beitragen können.

„Da ist für alle was dabei!“, freut sich Carmen Bröckl vom Seelsorgeamt. So wird die Hüpfburg in der Mitte der Wiese gern genutzt. Andere interessiert es – wen wundert es unter der Sonne – ihren persönlichen ökologischen Fußabdruck zu berechnen.

Außerdem gibt es die Möglichkeit, den Tagesablauf eines arbeitenden Kindes in der Textilbranche kennenzulernen, Adam und Eva im Paradies vom Müll zu befreien oder eines der vielen weiteren Angebote wahrzunehmen.