In der Borngasse fällt ein historisches Portal in einem Neubau auf.

Kino am Anger: Welches Geheimnis eine Erfurter Seitengasse birgt

Erfurt. An einem Neubau in der Borngasse fällt ein altes Eingangsportal auf. Was es damit auf sich hat.

Wer schon mal den Gemischtwarenladen in der Borngasse aufgesucht hat, dem wird ein historisches Portal aufgefallen sein: Das Durchqueren der modernen Schiebetür zur Pfennigpfeiffer-Filiale führt nämlich gleichzeitig durch einen ehrwürdigen, verzierten Eingang.

Portal mit Putten und Wappen ziert eine Ladenkette

Dieser Kontrast fiel auch einigen Lesern auf, die sich und unsere Redaktion fragten, wie es zu diesem Kontrast kommt. Die Erklärung für diese Auffälligkeit in der Seitenstraße liegt nur 17 Jahre zurück und ist eng mit Umbauarbeiten am Anger verknüpft. Das Portal mit zwei Putten und einem Wappen im Ziergiebel gehörte ursprünglich zum Anger 57, in dem das Angerkino einen Raum für Lichtspielkultur des frühen 20. Jahrhunderts bot.

Kinosaal bot einst Platz für 1000 Personen

Das Gebäude, das heute im Erdgeschoss zwei Bekleidungsgeschäfte beherbergt, wurde in dieser Form 1898 als Wohn- und Geschäftshaus errichtet. Nachdem eine Bier-Gaststätte für Abendunterhaltung sorgte, wurden im Festsaal auch immer wieder Filme vorgeführt. In den 1920er-Jahren wurde das Programm durch einen Inhaberwechsel gefestigt, sodass das „Anger-Kino“ geboren wurden. Mit zunächst 900 und später sogar 1000 Plätzen zählte es seinerzeit zu den größten Lichtspielstätten in Erfurt.

Sanierungen am Anger ließen das Portal als Rest zurück

Das Kino wurde bis in die 1990er-Jahre mehrfach umgebaut, bis 2001 schließlich der Betrieb aufgegeben wurde. Bauarbeiten, die für die Sanierung des Gebäudekomplex des Anger 57 sorgten, führten im Jahr 2006 schließlich zu dem Phänomen in der Borngasse: Im Zuge der Arbeiten wurde die Fassade im Erdgeschoss grundlegend umgearbeitet, sodass das Portal weichen musste. Um dennoch an die Geschichte des Hauses zu erinnern, wurde es in der angrenzenden Seitengasse dort verbaut, wo es heute zu sehen ist.