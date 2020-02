Kinos in Erfurt: Vom „Panoramapalast“ bis zum „Unne“

In Erfurt gab es zu DDR-Zeiten mehr als eine Möglichkeit, ins Kino zu gehen. Mit seinen 1200 Sitzplätzen galt beispielsweise der UFA-Palast lange Zeit als größtes und modernstes Kino der Stadt. Im Jahr 1967 wurde das Lichtspielhaus in der Bahnhofstraße in den heute noch bekannteren Namen Panoramapalast umbenannt. Die Forschergruppe des Projekts „Kino in der DDR“ sucht nach Erinnerungen und Bildmaterial, die das Alltagserleben des Kinos zwischen 1949 und 1990 illustrieren können.

Austausch über einen Blog möglich

Mit einem eigenen Blog hat das Forschungsteam der Universität Erfurt einen virtuellen Raum geschaffen, der stetig weiter ausgebaut wird. Beispielsweise ist es der Plan, dass die Teilnehmenden ehemalige DDR-Kinos und weitere kinogeschichtliche Orte online in einer Karte eintragen und mit Hintergrundinformationen versehen können.

So gäbe es für Erfurt gleich zwei Punkte, die sich in der Nähe des Panoramapalastes verorten lassen, denn mit dem Angerkino im direkten Zentrum der Innenstadt und dem „Alhambra“ in der Johannesstraße waren noch zwei weitere Filmtheater am Filmspielbetrieb beteiligt. Wer von dort aus Richtung Ilversgehofener Platz fuhr oder dort wohnte, war vielleicht eher im „Unionkino“ heimisch, was offiziell zwar „Theater der Jugend“ hieß, jedoch bis zu seinem Abriss 1998 eher unter dem Namen „Unne“ firmierte.

Vor allem Bilder von den Sälen werden gesucht

Mit ähnlichen Erinnerungen aus Erfurt und anderen Städten haben sich schon einige Menschen im Netzwerk des Projekts angemeldet oder haben den persönlichen Kontakt zu den Projektmitarbeitern gesucht: „Wir haben bisher vor allem von Erfurtern viel Zuspruch bekommen. Natürlich hört die Suche an dieser Stelle aber noch längst nicht auf. Vielleicht war jemand selbst Filmvorführer oder hat sogar Fotos von den Gebäuden oder den Sälen in der heimischen Schublade. Wir freuen uns über alles, was das Bild vom Kino in Erfurt erweitern kann“, so der Projektleiter René Smolarski.

Federführend zuständig für das interdisziplinäre Projekt an der Universität Erfurt sind Christiane Kuller, Professorin für Neuere Zeitgeschichte und Geschichtsdidaktik, und Patrick Rössler, Professor für Kommunikationswissenschaft. Finanziell gefördert wird das Vorhaben von der Thüringer Aufbaubank.

Wer Bilder und/oder Erinnerungen rund um Kinos in und um Erfurt teilen möchte, kann sich unter kino-ddr@uni-erfurt.de an die Projektmitarbeiter wenden oder unter https://projekte.uni-erfurt.de/ddr-kino/ im Blog anmelden