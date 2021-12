Kirchenkreis Erfurt: Gottesdienst zu Heiligabend finden statt

Erfurt. Vorbereitungen auch für teils mehrere Christvespern in den Kirchen laufen. Oft ist Anmeldung nötig.

Trotz der Corona-Pandemie und den damit verbundenen Einschränkungen bereiten sich die evangelischen Kirchengemeinden intensiv auf die Gottesdienste an Heiligabend vor. Dies teilt der Kirchenkreis Erfurt mit.

Gottesdienste laufen unter 3G-Regeln

„Nach heutigem Stand werden alle Gottesdienste in den evangelischen Kirchen der Stadt Erfurt stattfinden – allerdings gemäß der Regelungen des Infektionsschutzgesetzes“, sagte Mathias Rein, der Senior des Kirchenkreises. So gelte in allen Gottesdiensten die 3G-Regel (geimpft, genesen, getestet). Die großen Kirchengemeinden in der Innenstadt böten zudem oft mehrere Christvespern am 24. Dezember an. Dies sei beispielsweise in der Prediger-, der Thomas- und der Reglergemeinde sowie in Martini-Luther im Norden von Erfurt der Fall.

TLZ-Newsletter für Erfurt Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Thomasgemeinde streamt erstmals Gottesdienst

Meist werde im Vorfeld der Gottesdienste um Anmeldung gebeten. Die Thomasgemeinde werde den Gottesdienst um 16 Uhr sogar erstmals live streamen; Martini-Luther werde an Heiligabend online eine Vorab-Aufzeichnung bereitstellen. Diese Angebote können jeweils über die Homepages der Kirchengemeinden abgerufen werden. Matthias Rein bittet darum, dass sich Gottesdienstbesucher für einen reibungslosen Ablauf vor Ort möglichst schon vor Heiligabend in ihren Kirchengemeinden über die Angebote informieren.