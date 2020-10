Das Kulturcafé Franz Mehlhose sorgt in Erfurt auch unter Corona – Beschränkungen für außergewöhnliche Musikerlebnisse. Möglich macht dies die Ausrichtung an einem größeren Veranstaltungsort: im Kontor Erfurt können am Wochenende gleich zwei Klaviershows abstandsfreundlich genossen werden.

„Lambert“ und Hania Rani spielen Konzerte in Erfurt Am Freitag ist der Pianist „Lambert“ zu Gast. Ein Künstler, der allein seine Musik für sich sprechen lässt und in den vergangen fünf Jahren seiner Karriere nie ohne eine sardische Stiermaske in Erscheinung getreten ist. Seine Melodien lassen sich ebenso wenig in ein Genre – Korsett stecken wie er selbst. So treffen Einflüsse von den Beatles und Chopin auf rhythmische Strukturen und mitreißende Bewegungen, die moderne elektronische Tanzmusik referenzieren. Die Stücke der polnischen Pianistin und Komponistin Hania Rani basieren auf ihrer Faszination für das Soloklavier und auf dem Wunsch nach ihren eigenen Regeln alle klanglichen und harmonischen Möglichkeiten dieses Instrumentes auszuschöpfen. Inspirieren lässt sich Rani von dem Umfeld ihrer zwei Städte Warschau und Berlin: Architektur, Design, manchmal auch ein Ton oder ein Bild. Ihren so erschaffenen „sound images“, Klangbildern, können Interessierte am Samstag lauschen. Konzerte im Kontor: Freitag, 09.10 um 20:15 „Lambert“; Samstag, 10.10 um 20:15 Hania Rani