„Kleine Hexe“ aus Erfurt sucht ein neues Zuhause

Erfurt. Die Stute hat Schlimmes durchgemacht. Jetzt sucht sie einen neuen Besitzer, der ihr einen wohlverdienten Lebensabend schenken möchte.

Das Erfurter Veterinäramt sucht für die ungefähr 20 bis 25 Jahre alte Stute „Kleine Hexe“ ein liebevolles und artgerechtes Zuhause.

Wie die Erfurter Stadtverwaltung mitteilt, stammt das Tier aus einer sogenannten tierschutzrechtlichen Wegnahme, es wurde also seinem Besitzer weggenommen, da dieser es nicht ordnungsgemäß hielt und betreute. Seit März dieses Jahres befindet sich „Kleine Hexe“ in einer Pflegestelle in Erfurt.

Die Suche nach einem geeigneten Zuhause ist eine Chance für Menschen, der Stute als treuen Begleiter einen wohlverdienten Lebensabend zu schenken.

Interessierte können melden beim: Veterinär-und Lebensmittelüberwachungsamt Erfurt, Johannesstraße 171/173, 99084 Erfurt, E-Mail: veterinäramt@erfurt.de, Tel.: 0361 655-1380

