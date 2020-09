Große Kinderaugen: Überraschungsbesuch für kranken Oliver

Einen Termin der besonderen Art durften die Erfurter Polizisten vergangene Woche wahrnehmen, denn sie trafen sich mit dem neunjährigen Oliver.

Der kleine tapfere Mann ist seit März dieses Jahres schwer an Leukämie erkrankt. In den vergangenen Monaten prägten Krankenhausaufenthalte, Chemotherapie und Operationen seinen Alltag. 13 OPs hat der kleine Kämpfer über sich ergehen lassen müssen und nun scheint das Ziel in greifbarer Nähe.

Diesen Freitag darf er im Helios Klinikum Erfurt die Glocke läuten. Das bedeutet, dass er die Kinderkrebsstation als geheilt verlassen darf, mit guten Aussichten auf eine gesunde Zukunft.

Fahrt im Streifenwagen

„Um ihm etwas Ablenkung zu verschaffen und Mut zu machen, hatte unser Kollege Stefan die Idee, dem Polizei-Fan eine ganz besondere Freude zu bereiten“, schreibt die Polizei Erfurt auf Facebook. Kurzerhand organisierte der besagte Beamte das Überraschungstreffen am Krankenhaus und eine kleine Technikschau. Selbstverständlich durfte dabei eine Fahrt im Streifenwagen nicht fehlen. Fast schüchtern, aber sehr glücklich zeigte sich der Junge, als er die schwere Ausrüstung und die Einsatzmittel genau inspizieren und testen durfte.

Neben den Ärzten und Schwestern im Helios Klinikum zeigte sich die Familie auch unendlich dankbar gegenüber der Dorfgemeinschaft in Schwerborn. Denn sie entlasteten in den vergangenen Monaten die Eltern so gut wie möglich. Sie kochten für die Familie, unterstützen sie im Alltag und organisierten Spendenaktionen, Kuchenbasare und Flohmärkte.

„Schön, dass es so etwas noch gibt“

Die Follower feiern die Polizisten für diesen Überraschungsbesuch: „Helden in Blau“, schreibt beispielsweise Max Abendroth. „Das finde ich einfach nur wunderschön! Auch Hammer, was die Menschen in Schwerborn geleistet haben. Wenn wir nur überall so miteinander umgehen würden“, wünscht sich wiederum Regine Rastlos. Und Katrin Hantel appelliert an die Unterstützung der Beamten: „Wegen solcher Aktionen sollten wir alle geschlossen hinter der Polizei stehen! Vielen Dank dafür!“

„Wir wünschen Oliver und seiner Familie alles erdenklich Gute und ganz viel Gesundheit“, geben die Beamten dem Neunjährigen mit auf den Weg. Diesem Herzenswunsch kann man sich nur anschließen.

