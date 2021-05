Auf der A4 beim Erfurter Kreuz ist bei einem Verkehrsunfall ein Mensch ums Leben gekommen. Bei Neudietendorf fuhr am Abend ein Kleintransporter auf einen Lkw auf.

Kleintransporter kracht auf A4 in Lastwagen – Beifahrer stirbt

Neudietendorf/Erfurt. Bei einem Unfall auf der A4 im Landkreis Gotha ist am Mittwochabend eine Person ums Leben gekommen und eine weitere verletzt worden. Der Fahrer eines Kleintransporters hatte ein Stauende zu spät bemerkt.

Bei einem Verkehrsunfall auf der A4 nahe Nesse-Apfelstädt (Kreis Gotha) ist ein Mensch ums Leben gekommen. Ein 21-Jähriger war am Mittwochabend aus noch ungeklärten Gründen mit einem Citroen-Kleintransporter auf einen im Stau stehenden Lastwagen aufgefahren.

Der 21-Jährige und sein Beifahrer waren auf der A4 in Richtung Dresden auf dem rechten von zwei Fahrstreifen unterwegs. Zwischen den Anschlussstellen Neudietendorf und Kreuz Erfurt hatte sich der Verkehr in einem Baustellenbereich aufgestaut. Der Fahrer eines Sattelzuges hatte gegen 19.20 Uhr am Stauende gehalten und das Warnblinksignal eingeschaltet. Dies hatte der Citroen-Fahrer nicht rechtzeitig bemerkt und war auf den Sattelzug aufgefahren.

Autobahn zum Teil bis in die Nacht gesperrt

Bei dem Unfall wurde der Beifahrer des Kleintransporters eingeklemmt und tödlich verletzt, der Fahrer wurde schwer verletzt ins Klinikum nach Erfurt gebracht. Der Fahrer des Sattelzuges blieb unverletzt. Die Polizei ermittelt derzeit noch zur Identität des Beifahrers.

Es entstand Sachschaden in Höhe von 30.000 Euro. Gegen 22.25 Uhr konnte der linke Fahrstreifen im Bereich der Unfallstelle wieder freigegeben werden. Gegen 0.35 Uhr war die komplette Fahrbahn geräumt.

