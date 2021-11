Klickund Klack

Kathleen Kröger berichtet von ihren Experimenten mit Rollfilm.

Stellt man sie nicht ab, machen viele Smartphones ein Geräusch, wenn man den Kamerabutton angetippt. Eine ähnliche Lautmalerei der Auslöser alter Fotoapparate, die mit dem Handy simuliert wird.

Kürzlich bekam ich eine alte Kamera geschenkt, die sogar nach diesem Geräusch benannt wurde: eine Agfa „Clack“. Das Objekt der Begierde war 1957 zum 18. Geburtstag in den Besitz der verwandten Berlinerin gekommen und später gut im Schrank verstaut worden, nachdem ein neues Modell zur Hand war. Ich als Begeisterte von Technik, die heute längst überholt ist, habe diesen Apparat nun nach Erfurt überführen dürfen. In Berlin meinte der Mann im Fotoladen noch optimistisch „Der geht sicher noch!“, verkaufte uns aber den falschen Film. Hier habe ich die „9 mal 6“-Rolle dann doch noch bekommen und war doppelt stolz, dass ich sie schnell und korrekt in die Kamera einlegen konnte. Acht Fotos sind damit jetzt möglich.

TLZ-Newsletter für Erfurt Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Die ersten vier habe ich schon gemacht und dabei dem „Clack“ gelauscht, was eher einem hohlen „Klick“ gleicht. Vier Motive gehen also noch, bevor ich den Film erwartungsfroh in den Laden bringe. Aber bevor ich mir für weitere Retro-Töne bald den nächsten Wunsch des Wahlscheiben-Telefons erfülle, warte ich erstmal ab, ob aus den Bildern auch was geworden ist.