Erfurt Zwei Kleingruppen der Extinction Rebellion Erfurt kündigen für Dienstagabend Lichtaktionen als Form des Klimaprotests an.

Klimaprotest an Krämerbrücke in Erfurt

Die Aktionen sollen laut Initiator am Jahresende "dem vielerorts ignorierten Klimaprotest zumindest ein bisschen Wertschätzung entgegenbringen". Zwei Kleingruppen der Extinction Rebellion Ortsgruppe Erfurt unter dem Namen "XR Thank-U-Task-Force" legen 18 Uhr an der Krämerbrücke und an der Kirche Ecke Marktstraße/Allerheiligenstraße los. Mit einfachen Mitteln umgesetzte Lichtprojektionen sollen Organisationen und Bündnissen danken, die sich gegen die Zerstörung von Lebensgrundlagen einsetzen.