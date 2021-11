Klopfen und wischen

Michael Keller über Krümel in der Tastatur und Kaffee überall

Homeoffice – was für ein Trend. Seit 20 Monaten wird in der heimischen Buchte geackert, was das Zeug hält. Papier türmt sich, Stifte bilden Kommunen, der Papierkorb läuft über. Und es knirschelt zuweilen seltsam beim Betätigen der Computertastatur. Da hilft nur Tabula rasa – die Radikalversion des deutschen Ordnungssinns. Ohne Rücksicht auf Verluste. Keyboard umdrehen und mit kräftigen Klopfern all das herausrieseln lassen, was sich in der heimischen Schaffensphase seit März 2020 angesammelt hat. Übrigens – was da rieselt, gilt als das Ergebnis ungebrochener Arbeitsmoral. Keine Pause. Es wird in die Tastatur gehauen, während man sich eher beiläufig krümelige Trockennahrung zuführt. Alles, um die gebildete Leserschaft glücklich und zufrieden zu machen bei der vertiefenden Lektüre des Heimatblattes. Denn korrekte Grammatik in ganzen Sätzen ist schließlich nicht jedermanns Sache, wie man in der ganzen Corona-Diskussion immer wieder mal vorgeführt bekommt.

Hilfloser gestalten sich indes die Versuche, auf dem Schreibtisch Rückstände eines morgendlichen Kaffeedesasters zu beseitigen. Zuweilen ergießt sich da im Eifer des Gefechts das schwarze Gebräu mit heißem Schwall über alles, was sauber archiviert und aufgetürmt wurde. Da stößt man an Grenzen. Aber man ist sofort hellwach.