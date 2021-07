Pfarrer Bernd S. Prigge aus Erfurt über Umgraben, Säen und Ernten.

An einem Kleingarten habe ich folgendes Schild entdeckt: Narren hasten, Weise warten, Kluge gehen in den Garten.

Ja, der Garten – dahinter steckt eine tiefe menschliche Sehnsucht nach Heil und Verbundenheit. Nach Schönheit und guten Düften.

Wussten Sie, dass die Auflage von Gartenmagazinen höher ist als die von politischen Blättern? Der Mensch braucht etwas, woran er sich freuen kann. Mit Leib und Seele.

Zugegeben: Ein Garten ist eine Menge Arbeit. 39 Millionen Gartenbesitzer in Deutschland können ein Lied davon singen! Mähen, schneiden, graben. So ein Garten ist nicht nur Vergnügen und nicht etwa nur ein Platz zum Grillen mit Bekannten. Ich selbst habe lediglich einen Balkon (den schönsten Erfurts im Augustinerkloster!) – mit allerlei Pflanzen. Und ich habe an meinem Heimatort eine kleine Grabstelle, wo mein Vater liegt. Ich mag die Besuche dort mit dem alten Baumbestand, dem Labyrinth an Wegen und den unterschiedlichen Grabsteinen. Zeit bekommt dort eine andere Bedeutung.

Kluge Menschen haben gesagt: „Man ist dem Herzen Gottes nirgendwo näher als in einem Garten.“ Und tatsächlich fühle ich mich im Grünen dieser wunderbaren Schöpfung sehr zugehörig.

Gerade durch Corona habe ich neu das Spaziergehen für mich entdeckt. Wer hätte das gedacht! Dass es eine Schönheit jenseits des Augenscheins gibt, die auch da ist, wenn der Sturm tobt oder im schneeverdeckten Winter – das will die Lutherrose zeigen, Luthers Familienwappen, wohl inspiriert durch die mittelalterlichen Fenster der Augustinerkirche.

Luther sagt zu dem roten Herz auf weißen Rosenblättern: „Ein Christenherz auf Rosen geht, wenn´s mitten unterm Kreuze steht.“ Schönheit, die da ist, auch wenn das Leben nicht schön ist. Wenn Kreuze die Straße säumen. Durch Christus sind wir zu schönen Menschen erklärt worden mit all unseren Narben und menschlichen Facetten. Ja, für mich darf es rote Rosen regnen!