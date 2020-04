Knall und Lichtblitz in Vieselbach

Ein Lichtblitz und ein Knall von einer Stromleitung hat gegen 1.50 Uhr in der Nacht zu Montag viele Bürger von Vieselbach und Wallichen aus dem Schlaf geschreckt. Das berichtet der Ortsteilbürgermeister Christian Poloczek-Becher. Nach mehreren Telefonaten habe ihm der Strombetreiber „50Hertz“ einen künstlichen Kurzschluss an einer Versorgungsleitung bestätigt. Der Netzbetreiber habe den Kurzschluss auf die lange Trockenheit mit einem Spannungsaufbau in den Trafostationen oder auf die Aktivität von Vögeln zurückgeführt. Die Stromversorgung sei nicht beeinträchtigt gewesen, und auch sonst habe keine Gefahr bestanden, erfuhr Poloczek-Becher vom Netzbetreiber.