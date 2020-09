Koch als Präsident des Verbandes der Wirtschaft wiedergewählt

Der langjährige Präsident des Verbandes der Wirtschaft Thüringen (VWT), Hartmut Koch, ist in seinem Amt bestätigt worden. Der 73-Jährige wurde auf der Mitgliederversammlung am Dienstag in Erfurt einstimmig gewählt, wie der Verband mitteilte. Koch ist seit 2013 Präsident der Organisation.

Der Verband der Wirtschaft Thüringens ist die Spitzenorganisation der Arbeitgeber- und Wirtschaftsverbände Thüringens. Er repräsentiert nach eigenen Angaben 37 Arbeitgeber-, Wirtschafts- und Fachverbände Thüringens.