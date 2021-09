Kochen mit Kaisers zur Buga: Heilige Kugeln

Erfurt. Dieses Mal:Blumenkohlbombe - die Spezialität von Philipp Kaisers Freundin Diana.

Philipp Kaiser hat schon viel erlebt in seiner Koch-Karriere. In Mühlhausen hat er mit neun Jahren im Hotel seiner Kaisers Marien die Gäste mit umgedichteten Michael Jackson-Hits besungen. Kam nicht so gut an bei Vater Matthias. Der wollte seinen Filius später lieber als Fotograf sehen. Was wiederum bei dem nicht auf Gegenliebe stieß. Mit elf Jahren hat er sein erstes Tiramisu zubereitet und der Grundstein war gelegt für eine Zukunft am Herd. „Immer mit dem Gedanken im Hinterkopf, wie es wäre, wenn ich meinen Vater später mal richtig an die Wand kochen könnte“, sagt der 33-Jährige grinsend. Hat geklappt, kann man heute sagen. Die beiden ergänzen sich meist am Herd, aber lernen auch noch vom anderen.

Kaiser Junior hat eine harte Schule hinter sich. 2008 zog es ihn nach Frankreich, in eines der besten Restaurants - die Auberge de I’Ill“ in Illhaeusern im Elsaß. Starkoch Marc Haeberlin weihte ihn in die hohe Schule des Sterne-Kochens ein. Philipp Kaiser lernte auch Paul Bocuse kennen. Und er merkte, dass Kochen nicht unbedingt in Krieg am Herd ausarten muss, wie er es in der Ausbildung im „Sächsischen Hof" in Meiningen leidvoll erfahren hatte. Bei den Franzosen ging es ruhig und strukturiert zu. Und menschlich. Ganz anders, als er es erleben musste, als er mal auf der MS Europa anheuerte. Eineinhalb Jahre ohne einen freien Tag, einen Choleriker als Chef und viele menschliche Defizite. Gekrönt von einem Messer im Bauch, das ihm ein Kollege aus Versehen in der Hitze des Kochgefechts hineingerammt hatte. Eine wahrhaft harte Schule fürs Kochleben. Die ihm aber auch vieles gegeben hat, wie er versichert. Und von deren Erfahrungen er heute profitiert. An diesem Donnerstag hat er daher - folgerichtig - die Art de Cuisine, die sein Vater auf dem Ringelberg gegründet hat, übernommen.

Dort kocht er gern und viel, am liebsten aber Thüringisch. Und was liegt da näher, als sich traditionsbeladenen Thüringer Klößen zuzuwenden. Denn wie sagte es schon der Dichter: Ein Sonntag ohne Klöße, verlöre viel von seiner Größe.

Kaiser jun. verrät, wie man gefüllte Thüringer Klöße ideal zubereitet: Mit Herbslebener Kartoffeln, mehlig kochend. Der benötigten Stärke wegen. Am besten gelängen die im Herbst, so Philipp Kaiser - der Träger der Goldenen Kartoffelgabel“, weil die Kartoffeln dann den idealen Stärkegehalt entwickeln. Der verhindert, dass die Hütes, Hübes, Griene Kließ oder Hebes, wie man sie in Thüringen territorial geprägt nennt, zerfallen.

Kapitel 1: Man schäle zwei Kilo Kartoffeln. Dann schwefeln - entweder mit „Kloßweiß“ oder dem Weinklärungsmittel „Onewe“. Kapitel 2: Zwei Drittel der Kartoffeln mit Hand (!) reiben und den Schab im Leinensäckchen oder einer Kartoffelpresse fest ausdrücken. Das Kartoffelwasser auffangen, es wird noch gebraucht. Kapitel 3: Ein Drittel der Kartoffeln kocht man weich und stampft sie dann zu einem Brei.

Nun den roh gepressten Schab in eine große Schüssel geben. Salz hinzu und das aufgefangene Kartoffelwasser vorsichtig abgießen. Die auf dem Boden gesammelte Stärke mit in die Schüssel geben. Den kochenden Brei darauf schütten und alles gut vermengen. Ein Helfer sollte dabei die Schüssel halten. Merke: je dünner der Kartoffelbrei, desto lockerer der Kloß. Löst sich die Masse vom Rand, formt man tennisballgroße Klöße mit den Händen. Die man zuvor in Eiswasser taucht. So wird jeder Kloß zum kulinarischen Unikat. Wer das hier beherrscht, ist akzeptiert und respektiert.

Nun die Füllung: Töttelstedter Blut- oder Leberwurst ist ideal. Delle in die vorgerundete Kloßmasse drücken, Wurst in Walnussgröße - alter Trick: vorher einfrieren - reindrücken, rundum mit Kloßmasse schließen. Wer keine Wurst mag, nimmt stattdessen in Butter angeröstete Semmelwürfelchen.

Und jetzt wird gebadet. In leicht siedendem Salzwasser. Wenn die Klöße ans Licht wollen, sind sie fertig. In einer Pfanne 50 Gramm Butter zerlassen, Semmelkrumen rein, alles gut durchschwenken. Dazu wird Rahmsauerkraut gereicht, um das die Butter drapiert wird. Fertig.

Thüringer Rahmsauerkraut

rohes Sauerkraut vom Fass, 400 Gramm für zwei Personen

300 ml Apfelsaft, 300 ml Weißwein, 200 ml Kochsahne

100 Gramm Zucker, Sonnenblumenöl

2 Wacholderbeeren, 2 Piment, Zwiebeln, Äpfel, 1 rohe Kartoffel

Zwiebeln und Äpfel in Sonnenblumenöl anschwenken, das rohe Sauerkraut, den Apfelsaft, den Weißwein und den Zucker dazugeben. Alles mit einer rohen geriebenen Kartoffel abbinden.

Wacholderbeeren, Piment hinein, einen Esslöffel Butter und die Kochsahne dazugeben. Wichtig: das Sauerkraut nicht kochen lassen, immer schön sachte angehen, damit der Genuss nicht getrübt wird. Mit Pfeffer und Salz abschmecken. Bei Sauerkraut aus dem Glas nicht nötig. Mit geschnittenen Lauchzwiebeln garnieren. Und jetzt: Genießen!

