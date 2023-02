Koko Moon: Von der Reeperbahn in den Erfurter Museumskeller

Erfurt. Die italienische Sängerin und Bassistin Koko ist ein Geheimtipp der aktuellen Indie-Musikszene. Sie tritt am Mittwoch in Erfurt auf.

Als Sängerin und Bassistin der italienischen Formation Be Forest wurden Costanza Delle Rose unter Enthusiasten verträumter Sounds schon während der 2010er einige Lobeshymnen gewidmet. Das brachte die Band zu renommierten Festivals wie dem Reeperbahn Festival oder Primavera in Barcelona. Am Mittwoch tritt sie in Erfurt im Museumskeller auf.

Sphärischer Sound im akustischen Gewand

Seit kurzem erst ist Costanza solo als Koko Moon aktiv und hat unter diesem Namen letztes Jahr die Single „I Want To Be“ veröffentlicht, dabei aber erfolgreich die traumverhangene Atmosphäre von Be Forest in einen minimalistischen Folk-Kontext übertragen. So verletzlich und zart die Songs nämlich klingen, so intim sind sie auch. Support: nthirteen aus Erfurt.

Mukeller. Mittwoch, 20 Uhr