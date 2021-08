Konflikt mit der Fahrradstreife - Zweimal in Folge unter Drogen auf E-Scooter erwischt - Kassiererin vereitelt Betrug

Erfurt Das sind die Meldungen der Polizei für Erfurt.

Donnerstagmittag hat ein Polizeibeamter im Bereich der Regierungsstraße in Erfurt eine Autofahrerin auf eine Verkehrsordnungswidrigkeit aufmerksam machen wollen. Wie die Polizei mitteilte, war der Beamte im Rahmen der Fahrradstreife unterwegs und stellte sein Fahrrad vor das Auto der 51-Jährigen.

Die Frau war mit der Maßnahme offensichtlich nicht einverstanden. Sie machte eine beleidigende Geste, um dann loszufahren. Mit ihrem Auto stieß sie dabei gegen das Fahrrad des Beamten und beschädigte es leicht. Verletzt wurde bei der Aktion niemand. Gegen die Frau wurde Anzeige erstattet.

Zweimal in Folge unter Drogen auf E-Scooter erwischt

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle in der Magdeburger Allee in Erfurt haben Polizeibeamte Freitagmittag einen 25-Jährigen Mann erwischt, der unter Drogen einen E-Scooter fuhr. Der Drogenschnelltest war laut Polizeiangaben positiv, sodass die Polizisten eine Blutentnahme veranlassten.

Nachdem der junge Mann aus der polizeilichen Maßnahme entlassen wurde, hatte er offensichtlich noch nicht begriffen was schief gelaufen war. Der 25-Jährige fuhr wieder mit dem E-Scooter und wurde gut eine Stunde später erneut erwischt. Er wurde nochmal ins Krankenhaus gebracht und wieder musste er eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Es wurden zwei Anzeigen gefertigt.

Kassiererin vereitelt Betrug

Glück hat gestern ein 78-Jähriger in Erfurt gehabt. Wie die Polizei mitteilte, sperrten Unbekannte den Rechner des Seniors und forderten für die Freigabe Geld.

Der Mann wurde aufgefordert, Google Play Karten im Wert von 700 Euro zu kaufen. Der gutgläubige Rentner begab sich daraufhin zu einem Discounter im Erfurter Süd-Osten.

Die Kassiererin in dem Markt wurde hellhörig und warnte den 78-Jährigen vor der Betrugsmasche. Glücklicherweise entstand dem Senior so kein Schaden.

Dachrinne demontiert

In Stotternheim haben sich Diebe in den vergangenen Tagen an dem Zaun einer Firma zu schaffen gemacht und ihn dabei beschädigt. Laut Polizeiangaben gelangten die ungebetenen Gäste so aufs Grundstück und demontierten die Dachrinne vom Gebäude.

Insgesamt wurden 6 Meter verzinkte Dachrinne entwendet. Der Wert der Beute beträgt mehrere hundert Euro.

Mehr Polizeinachrichten aus Thüringen: