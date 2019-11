Konzertveranstalter Pit Aßmann: Kontaktaufnahme in den westdeutschen Clubs

Als sich die Grenze öffnete, haben die meisten die Kaufhäuser gestürmt oder Verwandte besucht – Peter „Pit“ Aßmann eroberte den Westen für sich mit ganz anderen Vorstellungen. Er tingelte in den verschiedenen Städten durch die Clubs, suchte Gelegenheiten, wo er mit seiner Band auftreten konnte. Als die Mauer fiel war Aßmann als Gitarrist der Band „Rover“ auf Achse – neben seinem Musik-Studium an der Hochschule für Musik „Franz Liszt“ in Weimar. Er hatte sofort die Gelegenheit und gedrängt: „Wir müssen im Westen spielen!“ Was dann auch so gemacht wurde. Nahezu jeder Anfrage sei eine Zusage gefolgt, die „Ossis“ waren Exoten, die man sich gerne ansehen wollte. Von Hamburg bis Bayern durchquerten die Erfurter die Clubs im Westen, spielten bis zum Sommer 1990 mehr als 60 Gigs.

Daneben fand Pit Aßmann noch Zeit, sein Musikstudium zu beenden, es mit dem Staatsexamen abzuschließen. Er sei einer der wenigen Studenten gewesen, die mit dem Mauerfall nicht hingeschmissen haben, das Begonnene zu Ende gebracht haben. Im Juni 1990 beendete er mit dem Abschluss sein Studium, Monate zuvor stand er bereits auf eigenen Beinen. Im April 90 hat er das Gewerbe für eine Veranstaltungsagentur angemeldet, für die Neue Erfurter Musikagentur, kurz Nema, mit der er bis heute noch Erfolge feiert. Die Auftritte nach dem Mauerfall wurden von Pit Aßmann nicht nur für die Show auf der Bühne genutzt. Er erkundete gleichzeitig die Szene, knüpfte Kontakte und informierte sich über die neuen Möglichkeiten. Schritt für Schritt schnürte er im Verlaufe der Monate ein Paket, mit dem er in seiner Heimat einen bisher ungedeckten Bedarf erfüllen wollte. Er verpflichtete eine ganze Reihe populärer Bands für Auftritte in Thüringen, Uriah Heep, Golden Earring, Sweet, Bachman Turner Overdrive, Wolf Maahn, Donovan,... So einfach wie damals wurden ihm die Verträge danach nie wieder gemacht, erinnert er sich. Denn nicht nur war er heiß darauf, die Gruppen in den Osten zu holen, die Bands waren ebenso begeistert, brannten darauf live vor ihren Fans im Osten zu spielen. Die Unterkunft vor Ort war zweitrangig, Lärmschutz spielte bei den Genehmigungen keine Rolle, die Security wurde vom Freundeskreis gestellt,... es ging nur um die Musik. Im Frühjahr 1991 gingen dann die ersten Konzerte über die Bühne. Im Erfurter Stadtgarten, in der Festhalle von Ilmenau, in der Obereichsfeldhalle in Leinefelde, … kurzfristig wurden die Hallen gebucht, Auflagen gab es kaum. Und die meisten Konzerte waren in kürzester Zeit ausverkauft. Auch das Open Air, mit dem am Stausee Hohenfelden im Sommer 1991 mit den Simple Minds im Sommer 1990 der Grundstock für das Highfield-Festival gelegt wurde. De Premiere besuchten mehr als 10.000 Besucher. Dieser Traum wurde wahr, nicht aber der, den Stadtgarten als Veranstaltungsort mit Kultcharakter auszubauen. 1995 wurden diese Pläne von der Stadt vereitelt, die quasi Eigenbedarf anmeldete, als Probenbühne für das Theater. Veranstalter ist Pit Aßmann aber trotzdem geblieben. Inzwischen veranstaltet er nicht nur Konzerte, sondern Events jeglicher Art. Der Terminkalender für 2020 sei bereits fast ausgebucht. Die Agentur heißt immer noch Nema – eine ausgesprochene Erfolgsgeschichte!