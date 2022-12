Kontra K in Erfurt: Besucher stehen vor Konzert lange im Stau

Erfurt. Am Freitagabend tritt der Rapper Kontra K in der Messehalle in Erfurt auf. Die Besucher, die mit dem Auto zum Konzert kamen, standen zuvor lange im Stau.

Ausnahmezustand am Freitagabend auf der Straße vor der Messe in Erfurt. Die Besucher vom Konzert des Deutsch-Rappers Kontra K standen vor der Halle in einem Stau, der sich zwischenzeitlich bis in die Ortschaft Schmira ausgedehnt hatte. Aber auch aus Richtung der Stadtzentrum bildete sich eine längere Autoschlange.

Bereits vor dem Konzert von Andrea Berg in der Messehalle, hatten die Autofahrer mit langen Wartezeiten zu kämpfen. Auf dem entsprechenden Parkplatz hatten zwei Wärter die Gebühr von 8 Euro fürs Parken einkassiert. Was zu unnötiger Wartezeit geführt hatte, da nicht jeder Autofahrer das passende Kleingeld bei sich hatte.

Mehr zum Thema

In Erfurt soll digitale Technik gegen das Parkchaos bei Konzerten in der Messe helfen