Kontrolle hat weitreichende Folgen: Erfurter Rollerfahrer mit Waffe und Drogen erwischt

Erfurt. Bei einer Kontrolle ist der Polizei in Erfurt ein Mann mit einem gestohlenen Roller ins Netz gegangen. Bei einer Durchsuchung seiner Wohnung fanden die Polizisten noch mehr.

Eine Polizeikontrolle in Erfurt hatte am Montagnachmittag für einen 51-jährigen Rollerfahrer weitreichende Folgen: Wie die Polizei am Dienstag mitteilt, kontrollierten Streifenpolizisten den Mann gegen 17 Uhr in der Stauffenbergallee.

Dabei stellte sich heraus, dass sein Roller gestohlen war. Zudem hatte der 51-Jährige keine Fahrerlaubnis und stand unter dem Einfluss von Drogen.

Bei einer anschließenden Wohnungsdurchsuchung fanden die Polizisten diverse Betäubungsmittel, einen Elektroschocker und ein gestohlenes Fahrrad.

Der 51-Jährige muss sich nun unter anderem wegen des Besitzes von Betäubungsmitteln, Verstoßes gegen das Waffengesetz und Fahrens ohne Fahrerlaubnis strafrechtlich verantworten.

